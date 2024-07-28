Михайлов: в КХЛ Кузнецову придётся всё доказывать с чистого листа

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил возможное возвращение нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ. Ранее российский форвард расторг контракт с «Каролиной» и в скором времени может подписать контракт с петербургским СКА.

— Главная новость последних недель — возвращение из НХЛ Евгения Кузнецова. Как его оцениваете?

— Кузнецов — мастер, с громкой фамилией, его приезд — большой плюс для КХЛ. Другое дело — мотивация. В КХЛ Евгению придётся всё доказывать с чистого листа, лига у нас серьёзная, былые заслуги не идут в зачёт.

— Для вас такое решение Кузнецова — сюрприз?

— Давайте не спешить с оценками. Вот выйдет Евгений на наш лёд, тогда и поговорим, — сказал Михайлов в интервью Russia-Hockey.ru.