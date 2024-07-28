БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михайлов: в КХЛ Кузнецову придётся всё доказывать с чистого листа

Михайлов: в КХЛ Кузнецову придётся всё доказывать с чистого листа
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил возможное возвращение нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ. Ранее российский форвард расторг контракт с «Каролиной» и в скором времени может подписать контракт с петербургским СКА.

— Главная новость последних недель — возвращение из НХЛ Евгения Кузнецова. Как его оцениваете?
— Кузнецов — мастер, с громкой фамилией, его приезд — большой плюс для КХЛ. Другое дело — мотивация. В КХЛ Евгению придётся всё доказывать с чистого листа, лига у нас серьёзная, былые заслуги не идут в зачёт.

— Для вас такое решение Кузнецова — сюрприз?
— Давайте не спешить с оценками. Вот выйдет Евгений на наш лёд, тогда и поговорим, — сказал Михайлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
Реально ли, что Кузнецов может оказаться в России не в СКА? Главные трансферные слухи КХЛ
Реально ли, что Кузнецов может оказаться в России не в СКА? Главные трансферные слухи КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android