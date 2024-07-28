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Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ

Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ
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Тренер вратарей «Ак Барса» Георгий Гелашвили поделился ожиданиями от работы в казанском клубе. Ранее бывший голкипер работал в системе «Трактора» вместе с новым главным тренером «Ак Барса» Анваром Гатиятулиным.

«Скоро уже начинаем работу. Приехал в Магнитогорск на один день и отсюда поеду в Казань. 1 августа приступаем к своим обязанностям. Пока не хотелось бы ничего загадывать, уже в процессе будет понимание. Ожидания каждый раз максимальные. Одна цель, одна мечта. Это все прекрасно понимают. Поэтому загадывать не станем, а будем двигаться шаг за шагом к поставленной цели», — цитирует Гелашвили «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Ак Барс» не смог преодолеть первый раунд плей-офф КХЛ, уступив «Автомобилисту» в пяти матчах.

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