Вратарь Алексей Колосов уведомил «Филадельфию», что не собирается возвращаться в клуб

Вратарь Алексей Колосов уведомил руководство «Филадельфии», что не собирается возвращаться в клуб в предстоящем сезоне и собирается выступать за минское «Динамо», сообщает The Hockey News. Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го. Белорусский вратарь сыграл всего две игры в АХЛ за «Фантомс» в конце прошлого регулярного сезона и плей-офф.

Сообщается, что сочетание факторов привело к разочарованию Колосова в организации «Флайерз», причём основными факторами стали недовольство ограниченным игровым временем и якобы сильное чувство тоски по дому. Летом Колосов тренировался с минским «Динамо» и, как сообщается, попросил их сделать всё возможное, чтобы расторгнуть его контракт с «Флайерз», чтобы он мог остаться на родине.

В прошедшей регулярке Континентальной хоккейной лиги на счету 22-летнего Колосова 47 игр, в которых он одержал 22 победы с коэффициентом надёжности 2,39 и 90,7% отражённых бросков.

В составе минского «Динамо» Колосов занял восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф минчане уступили московскому «Динамо» в первом раунде в серии из шести матчей.