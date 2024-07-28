Журналист НХЛ назвал причину, по которой Колосов отказался играть в Северной Америке

Журналист НХЛ Джонатан Бэйли объяснил, почему белорусский вратарь Алексей Колосов не хочет возвращаться в Северную Америку и играть в системе «Филадельфии». Ранее голкипер заявил о желании провести следующий сезон за минское «Динамо» после месяца выступлений в АХЛ.

«Колосов поселился в отеле, где чувствовал себя одиноко. К тому же его английский пока ещё находится на слабом уровне, ведь он провёл всю свою карьеру в Беларуси.

Это было плохим решением руководства «Флайерз», особенно если учесть, как Иван Федотов в начале апреля стал для всех сюрпризом в НХЛ. Федотов имел в команде русскоязычных партнёров, тогда как Колосов был лишён этого в фарм-клубе АХЛ», — цитирует журналиста Philly Hockey Now.