БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Филадельфии» оценил решение Колосова не возвращаться в Северную Америку

Генменеджер «Филадельфии» оценил решение Колосова не возвращаться в Северную Америку
Комментарии

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер заявил, что вратарю Алексею Колосову пришлось тяжело при игре в АХЛ за фарм-клуб «Флайерз». Ранее белорусский вратарь заявил, что не планирует возвращаться в Северную Америку и проведёт следующий сезон в составе минского «Динамо».

«Я уверен, что одиночество — это долгие дни. У нас не было других русскоговорящих игроков в «Лехай-Вэлли», понимаете? С ним не было ни его друзей, ни его семьи, ни его девушки. Мы понимаем, что для него это была тяжёлая ситуация», — цитирует Бриера Philly Hockey Now.

Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го. Белорусский вратарь сыграл всего две игры в АХЛ за «Фантомс» в конце прошлого регулярного сезона и плей-офф.

Материалы по теме
Вратарь Алексей Колосов уведомил «Филадельфию», что не собирается возвращаться в клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android