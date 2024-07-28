Генменеджер «Филадельфии» оценил решение Колосова не возвращаться в Северную Америку

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер заявил, что вратарю Алексею Колосову пришлось тяжело при игре в АХЛ за фарм-клуб «Флайерз». Ранее белорусский вратарь заявил, что не планирует возвращаться в Северную Америку и проведёт следующий сезон в составе минского «Динамо».

«Я уверен, что одиночество — это долгие дни. У нас не было других русскоговорящих игроков в «Лехай-Вэлли», понимаете? С ним не было ни его друзей, ни его семьи, ни его девушки. Мы понимаем, что для него это была тяжёлая ситуация», — цитирует Бриера Philly Hockey Now.

Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го. Белорусский вратарь сыграл всего две игры в АХЛ за «Фантомс» в конце прошлого регулярного сезона и плей-офф.