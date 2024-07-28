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Евгений Дадонов оценил прошедший сезон НХЛ в исполнении «Далласа»

Евгений Дадонов оценил прошедший сезон НХЛ в исполнении «Далласа»
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Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов положительно оценил прошедший сезон в исполнении «Старз». Команда добралась до финала Западной конференции, где в шести матчах проиграла «Эдмонтону», ведя по ходу серии со счётом 2-1.

«Регулярку мы прошли очень хорошо, в плей-офф всё складывалось удачно. Да, серии с «Вегасом» и «Колорадо» были тяжёлыми, но нам удалось победить. С «Ойлерз» же игра куда-то немного ушла. Я считаю, что мы не сыграли в свою силу в серии против «Эдмонтона». Сам сезон оцениваю позитивно. По сравнению с прошлым сезоном в этом году у нас была более конкурентоспособная команда. Но осадок остался. Команда была готова для больших задач и побед. Поэтому и осадок», — цитирует Дадонова «РИА Новости».

Дадонов в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ набрал 23 очка (12+11) в 51 матче и 7 (3+4) очков в 19 играх плей-офф.

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