Михайлов: в КХЛ готовы терпеть иностранных тренеров, а с российскими не церемонятся

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил приглашение канадского специалиста Бенуа Гру на должность главного тренера «Трактора».

«Возможности Гру мне не известны, мотивация «Трактора» не понятна. Но для нашего хоккея такие решения — не редкость. Некоторые руководители готовы терпеть иностранных тренеров, а вот с российскими специалистами не церемонятся. Мне такая политика не понятна. Считаю, что у нас в России много сильных тренеров, которым нужно давать шанс.

Мы всё чаще берём пример с НХЛ — с предсезонной подготовкой, с независимой политикой. Но вы посмотрите, как в НХЛ охраняют свой тренерский рынок. Наших специалистов туда не пускают, а вот у нас по-прежнему открытые двери», — сказал Михайлов в интервью Russia-Hockey.ru.