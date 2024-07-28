«У нас одна цель — Кубок Гагарина». Вратарь «Металлурга» — о грядущем сезоне КХЛ

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков заявил, что магнитогорская команда постарается повторить свой успех и вновь выиграть Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ. 1 августа команды лиги начинают предсезонную подготовку.

«Уже ждём начала сезона, хотим выигрывать и показывать хороший хоккей.

— Пойдёте за вторым Кубком Гагарина подряд?

— Конечно. У нас одна цель – Кубок Гагарина. Поэтому будем стараться выиграть его и в новом сезоне, — цитирует Набокова «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний Илья Набоков стал одним из самых молодых хоккеистов-обладателей Кубка Гагарина. Для голкипера плей-офф минувшего сезона был первым в карьере, по итогу он стал MVP турнира. За сезон-2023/2024 он отразил 93% бросков по воротам. На драфте НХЛ Набоков был выбран «Колорадо Эвеланш» во втором раунде под общим 38-м номером.