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«Нефтехимик» заключил контракт с олимпийским чемпионом Богданом Киселевичем

«Нефтехимик» заключил контракт с олимпийским чемпионом Богданом Киселевичем
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«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Богданом Киселевичем, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Прошедший сезон 34-летний игрок обороны провёл в омском «Авангарде», где в 72 играх чемпионата и плей-офф отдал восемь результативных передач с показателем полезности «+2». Всего в активе Киселевича в КХЛ 764 матча и 198 очков — забросил 34 шайбы и отдал 164 результативные передачи с положительным показателем полезности «+105».

Также защитник один сезон провёл за океаном. В составе клуба НХЛ «Флорида Пантерз» он сыграл 32 матча, набрав в них 8 (0+8) очков.

Киселевич является олимпийским чемпионом 2018 года в составе российской сборной и обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА.

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