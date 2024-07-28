«Огромный чемпионский опыт». В «Нефтехимике» оценили подписание контракта с Киселевичем

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов оценил подписание однолетнего контракта с защитником Богданом Киселевичем. 34-летний игрок обороны является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Гагарина.

«Богдан известен своей надёжной и самоотверженной игрой в обороне, который может и умеет сыграть жёстко, а также у него огромный опыт, включая чемпионский», — цитирует Ларионова пресс-служба нижнекамского клуба.

Прошедший сезон 34-летний игрок обороны провёл в омском «Авангарде», где в 72 играх чемпионата и плей-офф отдал восемь результативных передач с показателем полезности «+2». Всего в активе Киселевича в КХЛ 764 матча и 198 очков — забросил 34 шайбы и отдал 164 результативные передачи с положительным показателем полезности «+105».