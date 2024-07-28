Дадонов признался, что забыл поздравить Бобровского с чемпионством в НХЛ

Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов рассказал, что забыл поздравить вратаря «Флориды» Сергея Бобровского с завоеванием Кубка Стэнли. Российский вратарь выиграл главный трофей НХЛ впервые в своей карьере.

«За финальной серией следил, пару матчей посмотрел. Но когда серия затянулась, не было уже времени смотреть игры. Следил только за результатами. Порадовался за Сергея Бобровского. Написать ему забыл, хотя хотел. Но я созванивался с Димой Куликовым, поздравлял его и передавал поздравления. Хотел немного подождать, когда у «Флориды» пройдёт чемпионский парад, чтобы не отвлекать ребят. А потом уже не получилось написать лично Сергею», — цитирует Дадонова «РИА Новости».

В финале Кубка Стэнли «Флорида» в семи матчах обыграла «Эдмонтон».