«Незаменимых нет, но его будет трудно заменить». Малкин — об уходе Гюнцеля из «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил потерю снайпера Джейка Гюнцеля в концовке прошлого регулярного сезона НХЛ. Форвард является обладателем Кубка Стэнли — 2017 в составе «Питтсбург Пингвинз».

«Это элитный игрок, превосходный снайпер. Тяжело сказать, как теперь всё сложится. Он играл с Кросби в одной тройке, многие говорят, что много шайб он забросил за счёт него. Посмотрим, как у него получится в «Тампе». Незаменимых нет, но таких игроков трудно заменить», — приводит слова Малкина «РИА Новости Спорт».

Напомним, соглашение 29-летнего Гюнцеля с «Тампой» рассчитано на семь лет, кэпхит игрока составил $ 9 млн. В марте 2024 года форвард был обменян в «Каролину Харрикейнз». Всего в прошедшем регулярном чемпионате Гюнцель провёл 30 встреч, в которых набрал 25 (8+17) очков.