«Мечты и фантастика». Кожевников о возвращении всех россиян из НХЛ завершать карьеру в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возвращении россиян из НХЛ в КХЛ. В текущее межсезонье несколько российских хоккеистов вернулись из НХЛ в КХЛ.

– Хотели бы, чтобы все российские легионеры в НХЛ закончили свои карьеры в КХЛ?

– Это что-то из фантастики, какие-то несбыточные мечты. Вы не забывайте, что все эти ребята женатые, у них за океаном семья, дети, уже выстроен быт.

У всех же разные отношения. Тут всё зависит от того, кто и к чему привыкает. Очень много вопросов и проблем, чтобы то, о чём мы сейчас говорим, было осуществимо», – цитирует Кожевникова Legalbet.

Напомним, самым громким возвращением их НХЛ в это межсезонье может стать приезд нападающего Евгения Кузнецова в СКА.