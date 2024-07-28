«Куньлунь» подписал контракт с бывшим нападающим НХЛ Дэнни О'Реганом

«Куньлунь» подписал контракт с нападающим Дэнни О'Реганом. Как сообщает пресс-служба китайского клуба, соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон.

О'Реган родился в Германии, где в 90-е играл его отец Том, бывший хоккеист сборной США и «Питтсбурга». Сам же Дэнни — выпускник американской системы подготовки хоккеистов USNDTP.

На уровне АХЛ О'Реган всегда был в числе лидеров команд, за которые выступал, за 400 матчей в лиге набрав 304 очка. В прошлом сезоне Дэнни выступал за шведский МОДО, где за 34 матча набрал 12 очков — забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

Всего в НХЛ на счету О'Регана 30 матчей, в которых нападающий забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.