Ломберг — об игре с Юбердо за «Калгари»: нет сомнений, что он вернётся на прежний уровень

Нападающий Райан Ломберг высказался о возвращении в «Калгари Флэймз», где он воссоединится с бывшим товарищем по команде «Флорида Пантерз» Джонатаном Юбердо.

«Я определённо рад вернуться к Джонни. Нет сомнений, что он один из лучших игроков в НХЛ. Его мастерство мирового класса, он потрясающий товарищ по команде. Я, вероятно, больше всего рад снова оказаться на первых местах и ​​увидеть, на что он способен, все его розыгрыши. У меня нет сомнений, что он вернётся на прежний уровень. Я рад буду помочь стать частью этого возвращения», — цитирует Ломберга пресс-служба клуба.

Юбердо и Ломберг играли вместе во «Флориде» два сезона, прежде чем первый был продан в «Калгари» в рамках громкой сделки по Мэттью Ткачуку чуть более двух лет назад. Юбердо набрал всего 55 очков в своём первом сезоне за «Калгари», а затем 52 очка в прошлом сезоне.