Малкин: Мозякин — игрок плана Макдэвида или Маккиннона

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после выступления в прощальном матче Сергея Мозякина заявил, что экс-форвард «Металлурга» мог бы играть в НХЛ. Мозякин всю карьеру провёл в России.

«Я всегда считал, что он достоин играть в НХЛ. Многие его критиковали в сборной. Но он всё доказал: выиграл чемпионат мира, Олимпиаду, в сборной был на ведущих ролях. Кто-то говорит, что там (в НХЛ) другой хоккей, более жёсткий. Но я бы так не сказал, правила поменялись. Грязь ушла, тафгаи закончились. Из-за этого появились такие звёзды, как Макдэвид, Маккиннон. Мозякин примерно такого же плана игрок: руки, голова. Любой команде НХЛ он бы пригодился. Думаю, ему бы стоило это попробовать. По-моему, у него даже было желание. Слышал, что «Питтсбург» предлагал контракт после локаута. Он думал, размышлял… Но он всем доволен. У него прекрасная семья, Кубки Гагарина. Нельзя ни о чём жалеть. Всегда надо двигаться вперёд. Все идёт так, как должно идти», — приводит слова Малкина «РИА Новости Спорт».

Прощальный матч Сергея Мозякина прошёл вчера, 27 июля. «Друзья Мозякина» и «Металлург» сыграли вничью — 10:10.