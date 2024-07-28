Кирилл Марченко продлил контракт с «Коламбусом» на три года

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко продлил контракт с клубом, его зарплата за каждый сезон составит $ 3,850 млн. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее было известно, что Марченко не может договориться с клубом об условиях переподписания контракта, поэтому обращался в арбитраж. Слушания были назначены в период с 20 июля по 4 августа. Помимо Марченко, к арбитражу обращались также два других игрока «Коламбуса» — Джет Гривз и Джейк Кристиансен.

Напомним, 23-летний Марченко в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ в составе «Коламбуса» записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. Россиянин установил новый личный рекорд по голам в прошедшем сезоне.