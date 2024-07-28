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Тренер «Салавата Юлаева» Козлов поделился эмоциями от прощального матча Мозякина

Тренер «Салавата Юлаева» Козлов поделился эмоциями от прощального матча Мозякина
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о прощальном матче Сергея Мозякина. Специалист не вышел на лёд, а находился на скамейке запасных. Игра между «Друзьями Мозякина» и «Металлургом» закончилась ничьей — 10:10.

— Сразу ли вы согласились, когда вас пригласили на этот матч?
— Да, конечно, когда Сергей позвонил, мне было очень приятно то, что меня позвали на его прощальный матч. Вернуться в Магнитогорск, где я провёл пять лет, всегда приятно.

— Почему в матче вы были на тренерском мостике, хотя мы видели по тренировочному процессу, что вы в порядке?
— Спасибо за то, что ты сказал, но я сейчас больше специалист по воротам, наверх ворот бросать, а не бегать вместе с ними (смеётся). Это шутка, мне нравится, где я сейчас стою. У меня самый лучший вид во дворце (улыбается). Звёзды с одной и другой стороны показывают своё мастерство. Они стараются что-то по своему делать, но приходится их ставить на место (смеётся). Да, это шутка. Просто считаю, что это самое лучшее место, — сказал Козлов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

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