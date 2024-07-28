Конюшков прокомментировал слова Титова о том, что в хоккей играть легче, чем в футбол

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков заявил, что футболист Егор Титов слишком грубо высказался о том, что в хоккей играть легче, чем в футбол, ведь продолжительность карьеры зависит от многих факторов.

«Интересное заявление, что нам проще до 40 лет играть. У всех есть срок. Всё зависит от того, как ты относишься к телу, здоровью, как питаешься, как тренируешься. Он (Титов) как-то грубо об этом сказал. В футболе тоже можно играть до 40 лет, что там, всего лишь бегать надо. Можно же так сказать, но каждый спорт и игроков надо уважать. Кому-то тело позволяет выступать до 40, кому-то нет», — приводит слова Конюшкова Legalbet.

Напомним, в 2023 году Титов заявил, что футболистам сложнее долго играть, чем хоккеистам: «На коньках катаешься — оттолкнулся, поехал. В футболе ты сам бегаешь — это намного сложнее».