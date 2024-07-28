Артемий Панарин отреагировал на предстоящее возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ. Ранее агент хоккеиста подтвердил эту информацию. Вероятно, Кузнецов окажется в СКА.

— Ну здорово, что. Рад за него. Это хорошо для отечественного хоккея.

— Как он вам в прошедшем сезоне? Вы же играли против «Вашингтона» и «Каролины».

— В полном порядке. Поможет тому клубу, в котором окажется. Куда пойдёт Кузнецов? В СКА?

— Скорее всего, да. Почему многие энхаэловцы возвращаются именно в СКА?

— Не знаю.

— А вот в Челябинске будут хейтить Кузнецова.

— Кто?

— Истинные болельщики «Трактора». Вы же сами челябинец, вы и будете хейтить.

— Я сам не знаю, куда поеду, когда моё время придёт. Тут сложно кого‑то хейтить. И что это вообще такое — хейт?

— Не знаете эти словечки?

— Знаю‑знаю, не такой уж я дремучий с телефоном Nokia. У меня планшет есть дома, — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

Кузнецов расторг контракт с «Каролиной» через драфт отказов. Ранее в НХЛ россиянин играл за «Вашингтон», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.