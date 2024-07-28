Козлов рассказал, говорил ли он с экс-тренером ЦСКА Фёдоровым о будущей карьере

Главный тренер «Салавата Юлаева» Вячеслав Козлов рассказал о разговорах с бывшим тренером московского ЦСКА Сергеем Фёдоровым во время семейного отдыха.

«Да, были с Сергеем Фёдоровым в Майами. Я провёл прекрасное время с семьёй, с детьми. Плодотворно и хорошо отдохнули. С Сергеем Викторовичем не обсуждали итоги прошедшего сезона и хоккей в целом. Говорили о жизни, о своих делах. У нас много тем для обсуждения и без хоккея. Нет, Сергей не рассказывал о своих планах на карьерное будущее, эту тему не затрагивали», — приводит слова Козлова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА не удалось добраться даже до 1/4 финала плей-офф, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4, хотя в сезоне-2022/2023 под руководством Фёдорова им удалось завоевать Кубок Гагарина в третий раз в истории клуба. Фёдоров покинул пост главного тренера 30 апреля 2024 года после истечения срока контракта с клубом.