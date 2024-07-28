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В «Коламбусе» прокомментировали продление контракта с россиянином Кириллом Марченко

В «Коламбусе» прокомментировали продление контракта с россиянином Кириллом Марченко
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Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл объяснил продление контракта с российским нападающим Кириллом Марченко. Россиянин сегодня, 28 июля, подписал контракт на три года с зарплатой в $ 3,85 млн.

«Марченко был важным игроком для «Коламбуса» в течение двух первых сезонов в НХЛ. Достижение соглашения о его сохранении важно для нас.

У него есть габариты, мастерство и умение забивать голы. Марченко и дальше будет важной частью нашей команды», — приводит слова Уодделла пресс-служба «Коламбуса» на официальном сайте.

23-летний Кирилл Марченко в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ в составе «Коламбуса» записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. Россиянин установил новый личный рекорд по голам в прошедшем сезоне.

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