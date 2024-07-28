Малкин поделился эмоциями от посещения родного Магнитогорска

Российский хоккеист Евгений Малкин рассказал, что давно не был в Магнитогорске и успел повидаться со многими друзьями.

«Вы сами видите, как здесь любят хоккей. Виктор Филиппович [Рашников], да и все на месте. Мы с удовольствием поздравили Сергея Мозякина. Выдающийся хоккеист, чемпион. Я с удовольствием откликнулся на его приглашение. Давно не был в Магнитогорске, прилетел со всей семьей. Шикарно проводим время, я видел много своих друзей. Всё супер», — приводит слова Малкина «Матч ТВ».

Напомним, Малкин — воспитанник магнитогорской хоккейной школы и дебютировал в НХЛ, когда ему было 20 лет, однако он часто поддерживает родной клуб. После победы «Металлурга» в Кубке Гагарина — 2024 хоккеист поздравлял родной клуб в социальных сетях.

27 июля он также принял участие в прощальном матче легенды мирового и российского хоккея Сергея Мозякина, сыграв вместе с ним на льду.