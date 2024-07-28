«Беспрецедентный контракт в такой ситуации». Агент — о новом соглашении Марченко

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко, прокомментировал новый контракт игрока с «Блю Джекетс».

«Это беспрецедентный контракт для игрока в такой ситуации. Хорошо и то, что удалось избежать арбитража, договорившись с клубом в досудебном порядке. Кирилл рад, что будет следующие три года выступать за «Блю Джекетс», — приводит слова Мильштейна «Матч ТВ».

Новый контракт 24-летнего хоккеиста заключён на три года, в каждый из которых россиянин будет получать по $ 3,85 млн. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ в составе «Коламбуса» игрок записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. Россиянин установил новый личный рекорд по голам в прошедшем сезоне.