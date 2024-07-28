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Малкин рассказал, что в будущем хотел бы сыграть за «Металлург»

Малкин рассказал, что в будущем хотел бы сыграть за «Металлург»
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Российский хоккеист Евгений Малкин рассказал, что, возможно, сыграет за «Металлург» в будущем, если будут позволять здоровье и силы.

«Если буду чувствовать себя хорошо, и, как сказал Паша Дацюк, если ещё огонь будет гореть в глазах — без этого нельзя выходить на лёд и отбывать номер, если болельщики в Магнитогорске меня будут ждать, если буду неплохо себя чувствовать — конечно, я бы хотел сыграть здесь ещё один сезон. В ином случае нельзя занимать чьё‑то чужое место. Возможно, это будущая звезда.

А так мне очень радостно оказаться в родном городе. Я тут три дня, все подходили и фотографировались, желали удачи и с теплотой вспоминали. Я тут очень мало сыграл. Но посмотрим — может, получится ещё поиграть за «Металлург», — приводит слова Малкина «Матч ТВ».

Напомним, Малкин — воспитанник магнитогорской школы хоккея, однако он в 20 лет уже дебютировал в НХЛ в клубе «Питтсбург Пингвинз» и играет в составе команды до сих пор.

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