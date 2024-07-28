Дадонов ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов после участия в прощальном матче Сергея Мозякина признался, что пока не задумывался о подобной игре после завершения карьеры.

«Моя роль в этом мероприятии небольшая. Сергей позвонил, пригласил, и я это приглашение с удовольствием принял. Я за то, чтобы проводить подобные мероприятия. Это важно как для Сергея и его семьи, так и для болельщиков, которые хотят увидеть его вновь и проводить его. Это большое и доброе событие, очень хорошее для хоккея. Мы с Сергеем все часто общались в сборной, он приятный человек. От него всегда хорошее впечатление. Я же пока ни о чём подобном для себя не задумывался. Совсем не думал ни о чём связанном с концом карьеры. И, если честно, не знаю, хотел бы я что-то организовать для себя», — приводит слова Дадонова «РИА Новости Спорт».

Евгению Дадонову 35 лет. Последние семь лет хоккеист играет в НХЛ.