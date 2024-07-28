Козлов — о Мозякине: уходит легенда, теперь все гонятся за ним

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после прощального матча Сергея Мозякина высказался об игровых качествах экс-хоккеиста «Металлурга».

«Это уникальный игрок с уникальным бомбардирским чутьём, чувством гола и чувством, как обыграть соперника. Уходит легенда. Теперь пора бить его рекорды. Все сейчас равняются на него. Это почётно – быть первым. Когда-то Сергей Мозякин догонял Бориса Михайлова, теперь все гонятся за Мозякиным. Когда Вадим Шипачёв побьёт рекорд Мозякина, то я вместе со всеми порадуюсь за Вадима», — приводит слова Козлова «РИА Новости Спорт».

Мозякин завершил карьеру в 2021 году. В 842 матчах регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ Мозякин набрал 928 (419+509) очков. Шипачёв является вторым бомбардиром в истории лиги. В 987 матчах он набрал 920 (289+631) очков.