Малкин — о Мозякине: я с теплотой вспоминаю, как мы играли в одной тройке

Росссийский хоккеист Евгений Малкин, игрок «Питтсбург Пингвинз», рассказал о том, как он играл в одной тройке с легендой российского и мирового хоккея — Сергеем Мозякиным.

«Я с теплотой вспоминаю, как мы играли в одной тройке во время локаута в 2012 году. Вместе выступали он, я и Николай Кулёмин. Мы в каждой игре побеждали, помогали выигрывать. Жаль, что локаут закончился. Если честно, в том сезоне у «Металлурга» были шансы взять Кубок Гагарина», — приводит слова Малкина «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2012/2013 был локаут, связанный с трудовым конфликтом между НХЛ и профсоюзом игроков. Он длился 119 дней, поэтому многие хоккеисты начали играть в этот период в КХЛ.

Малкин принял участие в прощальном матче Сергея Мозякина 27 июля на магнитогорской арене «Металлург». Хоккеист сыграл за команду своего товарища. Итоговый счёт матча — 10:10.