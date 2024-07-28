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Экс-игрок «Коламбуса» Александр Нюландер подписал контракт с фарм-клубом «Торонто»

Экс-игрок «Коламбуса» Александр Нюландер подписал контракт с фарм-клубом «Торонто»
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Канадский нападающий Александр Нюландер стал игроком команды АХЛ «Торонто Марлис». Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Соглашение с 26-летним шведским хоккеистом заключено на один год. «Марлис» — фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс», выступающего в НХЛ. В АХЛ Нюландер заработает € 775 тыс.

Нюландер завершил прошлый сезон в составе «Коламбуса» после того, как в феврале его обменяли из «Питтсбурга». В минувшей кампании у него 15 (11+4) очков в 23 матчах за «Пингвинз» и «Блю Джекетс». Всего за карьеру у Нюландера 49 (25+24) очков в 121 матче. Помимо ранее названных команд, он выступал за «Чикаго» и «Баффало», который выбрал его на драфте НХЛ в 2016 году.

За сборную Швеции уроженец Канады, помимо матчей на молодёжных чемпионатах мира, сыграл на взрослом аналогичном турнире в 2023 году. Нюландер является братом форварда «Торонто» Вильяма Нюландера.

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