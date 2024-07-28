Экс-игрок «Динамо» Илья Каблуков рассказал о дальнейших планах в карьере

Бывший нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков сообщил, что в данный момент сконцентрирован на себе и у него нет новой информации о том, в какой команде он окажется.

«Сейчас я отдыхаю от хоккея. Столько лет уже в нём. Честно, даже не следил за трансферами КХЛ. На себе сконцентрирован. Как наступит сезон, как найду клуб, включусь по полной изучать соперников. Пока никаких новостей нет, в какой команде окажусь», — приводит слова Каблукова Legalbet.

Напомним, Каблуков покинул московское «Динамо» 30 апреля 2024 года, после того как соглашение истекло. Каблуков набрал 8 (3+5) баллов в 68 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он провёл 10 матчей, не набрав очков.

Последние два минувших сезона хоккеист провёл в московском «Динамо», ранее успел сыграть за СКА, «Авангард», «Спартак» и «Атлант».