Малкин выразил сожаление по поводу непокорённого достижения в НХЛ в прошлом сезоне

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выразил сожаление, что не сумел в прошлом сезоне преодолеть отметку в 500 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас у 37-летнего хоккеиста 498 шайб.

«Хотелось бы в него (клуб «500». — Прим. «Чемпионата») войти. Не так много шайб осталось. Признаюсь, что очень надеялся добраться до отметки в 500 шайб в минувшем сезоне. У нас получилась неплохая концовка чемпионата, не хватило совсем чуть-чуть. Обещаю в следующем сезоне закрыть эту цифру. Неплохая цифра, будем двигаться дальше. Всё складывается так, как должно. У нас прекрасная команда, стараемся выкладываться на максимум. Были травмы, много игр пропустил [по карьере]. Но 500 голов — это серьёзный рубеж. Надеюсь, что 500-ю шайбу заброшу красиво, надеюсь на хайлайт. Буду готовиться. Главное, хорошо начать сезон», — приводит слова Малкина «РИА Новости Спорт».