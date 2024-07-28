БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин выразил сожаление по поводу непокорённого достижения в НХЛ в прошлом сезоне

Малкин выразил сожаление по поводу непокорённого достижения в НХЛ в прошлом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выразил сожаление, что не сумел в прошлом сезоне преодолеть отметку в 500 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас у 37-летнего хоккеиста 498 шайб.

«Хотелось бы в него (клуб «500». — Прим. «Чемпионата») войти. Не так много шайб осталось. Признаюсь, что очень надеялся добраться до отметки в 500 шайб в минувшем сезоне. У нас получилась неплохая концовка чемпионата, не хватило совсем чуть-чуть. Обещаю в следующем сезоне закрыть эту цифру. Неплохая цифра, будем двигаться дальше. Всё складывается так, как должно. У нас прекрасная команда, стараемся выкладываться на максимум. Были травмы, много игр пропустил [по карьере]. Но 500 голов — это серьёзный рубеж. Надеюсь, что 500-ю шайбу заброшу красиво, надеюсь на хайлайт. Буду готовиться. Главное, хорошо начать сезон», — приводит слова Малкина «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Малкин — о Мозякине: я с теплотой вспоминаю, как мы играли в одной тройке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android