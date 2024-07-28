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Панарин: Знарок ещё молодой, он может работать в КХЛ

Панарин: Знарок ещё молодой, он может работать в КХЛ
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что его тесть, российский тренер Олег Знарок, всё ещё может продолжить работу в клубе Континентальной хоккейной лиги.

«Я уверен, что он может ещё работать. Знарок ещё молодой, и у него огромный багаж знаний. Сами за себя говорят результаты, которые он показывал в клубах КХЛ и со сборной России», — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

61-летний Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Он трижды брал Кубок Гагарина: дважды с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 годах), а спустя четыре года завоевал его с клубом СКА из Санкт-Петербурга. Вместе со сборной России Знарок выиграл золото Олимпийских игр в 2018 году. Последним клубом Знарка был казанский «Ак Барс», который он покинул в декабре 2022 года.

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