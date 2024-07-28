Юров — о Кузнецове в КХЛ: все понимают, какая величина приезжает

Нападающий «Металлурга» Данила Юров прокомментировал информацию о возвращении Евгения Кузнецова в КХЛ.

«Все понимают, какая величина приезжает в лигу. Выходить против таких мастеров — одно удовольствие. Даже когда сидишь и ждёшь смену, то наблюдаешь за ним, учишься. Я играл против Павла Дацюка, против Ильи Ковальчука. Чем больше таких людей приезжают в КХЛ, тем лучше для нас, лиги и болельщиков», — приводит слова Юрова «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Евгений Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт.

С сезона-2013/2014 Евгений Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.