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«Это праздник всей России». Экс-игрок «Металлурга» — о прощальном матче Мозякина

«Это праздник всей России». Экс-игрок «Металлурга» — о прощальном матче Мозякина
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Тренер «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, ранее выступавший за «Металлург», отреагировал на участие в прощальном матче Сергея Мозякина. Хоккеисты вместе играли за магнитогорскую команду.

«Здорово, когда такие происходят. Тем более когда такой матч организовал мой друг, партнёр по команде, с которым мы играли почти 10 лет. Я считаю, что это праздник не только Магнитогорска, но всего российского хоккея, всей страны. Когда такие люди играют свой прощальный матч, это дорогого стоит. Эпоха уходит, но уверен, что на новом поприще у него будет такая же яркая, такая же насыщенная карьера, только в другом русле», — сказал Бирюков в видео, опубликованном на YouTube-канале «Салавата Юлаева».

Матч между «Друзьями Мозякина» и «Металлургом» закончился со счётом 10:10.

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