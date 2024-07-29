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Нападающий «Авангарда» Ткачёв получил тяжёлую травму и выбыл на длительный срок

Нападающий «Авангарда» Ткачёв получил тяжёлую травму и выбыл на длительный срок
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Как стало известно «Чемпионату», 28-летний нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке. Срок восстановления составит около полугода.

Последние два сезона игрок провёл в омском клубе. В минувшем сезоне он набрал 75 очков в 58 матчах, установив личный рекорд по очкам в карьере. Ему удалось забросить 20 шайб и отдать 55 голевых передач.

«Авангард» в сезоне-2023/2024 выбыл из борьбы за Кубок Гагарина по итогам 1/4 финала. В регулярном чемпионате он стал вторым в турнирной таблице Восточной конференции.

Сезон-2021/2022 Владимир Ткачёв провёл в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес Кингз», однако после нескольких неудачных матчей он отправился в АХЛ, а уже в следующем сезоне вернулся в КХЛ.

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