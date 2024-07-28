БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Металлурга» Юров рассказал, чему Мозякин научил его в последний год карьеры

Нападающий «Металлурга» Юров рассказал, чему Мозякин научил его в последний год карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккеист «Металлурга» Данила Юров поделился эмоциями от участия в прощальном матче Сергея Мозякина, а ещё вспомнил, как бывший хоккеист магнитогорской команды учил его в свой последний год карьеры.

— Для меня большая честь — участвовать в таком матче с такими игроками. Когда Сергей Валерьевич [Мозякин] предложил, я сразу согласился, несмотря на операцию. В жизни бывают один‑два таких случая, когда можно проводить легендарного игрока. Я рад, что у меня будет такая возможность.

— Мозякин вас тренировал как форварда?
— Да. Он проводил последний сезон в мой первый год за «Магнитку». Мы много проводили времени на льду, когда у него были травмы. Он учил меня, куда бросать вратарю, как попадать, и в прошлом сезоне это продолжилось, — приводит слова Юрова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Юров — о Кузнецове в КХЛ: все понимают, какая величина приезжает
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android