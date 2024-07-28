Нападающий «Металлурга» Юров рассказал, чему Мозякин научил его в последний год карьеры

Хоккеист «Металлурга» Данила Юров поделился эмоциями от участия в прощальном матче Сергея Мозякина, а ещё вспомнил, как бывший хоккеист магнитогорской команды учил его в свой последний год карьеры.

— Для меня большая честь — участвовать в таком матче с такими игроками. Когда Сергей Валерьевич [Мозякин] предложил, я сразу согласился, несмотря на операцию. В жизни бывают один‑два таких случая, когда можно проводить легендарного игрока. Я рад, что у меня будет такая возможность.

— Мозякин вас тренировал как форварда?

— Да. Он проводил последний сезон в мой первый год за «Магнитку». Мы много проводили времени на льду, когда у него были травмы. Он учил меня, куда бросать вратарю, как попадать, и в прошлом сезоне это продолжилось, — приводит слова Юрова «Матч ТВ».