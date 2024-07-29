В «Авангарде» подтвердили информацию о тяжёлой травме нападающего Ткачёва

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов официально сообщил о тяжёлом повреждении, полученном игроком команды нападающим Владимиром Ткачёвым.

«Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки. Сроки восстановления зависят от хода реабилитации и индивидуальных особенностей организма, к настоящему времени Владимир получил необходимый объём медицинской помощи.

Терять лидера команды накануне старта сезона, безусловно, очень неприятно. Однако никакой паники у нас нет, она сейчас никак не поможет делу. Подобные ситуации – часть профессионального спорта, и задача спортивного блока сейчас состоит в том, чтобы найти эффективное решение. Оптимальное для команды. В ближайшее время проведем консультации с руководством клуба и главным тренером, впереди много работы. Клуб выражает Владимиру полную поддержку, желает ему выздоровления сделает всё возможное для его скорейшего возвращения в строй», — приводит слова Курьянова официальный телеграм-канал «Авангарда».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке. Срок восстановления игрока составит около полугода.