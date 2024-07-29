БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Авангарде» подтвердили информацию о тяжёлой травме нападающего Ткачёва

В «Авангарде» подтвердили информацию о тяжёлой травме нападающего Ткачёва
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов официально сообщил о тяжёлом повреждении, полученном игроком команды нападающим Владимиром Ткачёвым.

«Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки. Сроки восстановления зависят от хода реабилитации и индивидуальных особенностей организма, к настоящему времени Владимир получил необходимый объём медицинской помощи.

Терять лидера команды накануне старта сезона, безусловно, очень неприятно. Однако никакой паники у нас нет, она сейчас никак не поможет делу. Подобные ситуации – часть профессионального спорта, и задача спортивного блока сейчас состоит в том, чтобы найти эффективное решение. Оптимальное для команды. В ближайшее время проведем консультации с руководством клуба и главным тренером, впереди много работы. Клуб выражает Владимиру полную поддержку, желает ему выздоровления сделает всё возможное для его скорейшего возвращения в строй», — приводит слова Курьянова официальный телеграм-канал «Авангарда».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке. Срок восстановления игрока составит около полугода.

Материалы по теме
Эксклюзив
Нападающий «Авангарда» Ткачёв получил тяжёлую травму и выбыл на длительный срок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android