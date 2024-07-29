Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал неожиданных джокеров нового сезона КХЛ, которые могут удивить и попасть в плей-офф.

«Из российских клубов мои джокеры — «Витязь» и «Сибирь». О «Витязе» в последние месяцы ничего не пишут в прессе, но я отметил для себя селекцию этой команды. Она чуть ли не первой воспользовалась новым лимитом в пять иностранцев и заполнила легионерскую вакансию. Узнаю руку менеджера Варицкого, он умеет находить сильных иностранцев. Плюс уже есть группа молодёжи, которой в прошлом сезоне дал школу молодого бойца Рябыкин. Сейчас по составу «Витязь» — один из главных претендентов на седьмую-восьмую путёвки в плей-офф. У того же «Спартака» состав примерно такой же, не говоря уж о менее сильных «Куньлуне» и «Сочи».

— А что скажете о «Сибири»?

— Не понимаю, почему о ней, как и о «Витязе», так мало пишут. Новосибирск — один из главных хоккейных городов России, территория постоянных аншлагов. После всех прошлогодних экспериментов команду возглавил Епанчинцев, это наша, «спартаковская», школа, интересный специалист. В «Амуре» и «Югре» Епанчинцев раскрыл большую группу талантливых форвардов, в этом его фирменный тренерский почерк, — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

В прошлом сезоне «Витязь» и «Сибирь» не смогли попасть в плей-офф. По ходу регулярного чемпионата новосибирский клуб потерял важнейшие четыре очка из-за нарушения регламента при заявке легионеров на матчи КХЛ.