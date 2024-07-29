Орлов — о Кузнецове в КХЛ: я удивился, он мог продолжать играть в НХЛ

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов прокомментировал расторжение контракта Евгением Кузнецовым с «Харрикейнз» и возможное подписание контракта российского форварда с клубом КХЛ.

— Евгений Кузнецов обсуждал с вами возвращение в Россию?

— Нет.

— Удивились этим новостям про его возможное подписание контракта со СКА?

— Конечно, удивился, как и все.

— По вашим ощущениям он мог ещё поиграть в НХЛ?

— Да, конечно. По своему уровню он мог продолжать быть игроком уровня НХЛ. В любом случае пока не буду что-то больше говорить на эту тему, поскольку официально ещё не объявлено о его переходе, — цитирует Орлова «Известия».

Напомним, по информации «Чемпионата», Кузнецов близок к подписанию контракта с петербургским СКА.