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«Металлург» и нападающий Максим Карпов расторгли контракт по обоюдному согласию

«Металлург» и нападающий Максим Карпов расторгли контракт по обоюдному согласию
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Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Максим Карпов расторгли контракт. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон.

Максим Карпов пополнил состав «Металлурга» в межсезонье-2020. За четыре полных сезона в команде на счету нападающего 290 игр и 143 (44+99) очка.

Всего в КХЛ нападающий сыграл в 795 матчах, заработав 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127» и среднем времени на площадке в 14 минут и 13 секунд.

В плей-офф прошлого сезона 32-летний Карпов набрал 4 (0+4) очка в 21 матче. В прошедшем сезоне форвард завоевал свой первый Кубок Гагарина в карьере. Ранее в КХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Трактор», «Динамо» (Москва), СКА и «Амур».

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