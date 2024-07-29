RMNB: «Вашингтон» пытался обменять Макмайкла во время драфта НХЛ

«Вашингтон» пытался обменять нападающего Коннора Макмайкла во время драфта НХЛ, сообщает Russian Mashine Never Brake.

Отмечается, что «Кэпиталз» и «Виннипег» обсуждали сделку, в которой участвовал Макмайкл, в конце июня. «Джетс» нуждаются в центральном нападающем для второго звена. В обмене мог участвовать 20-летний нападающий Рутгер Макгроарти, выбранный на драфте НХЛ 2022 года под 14-м номером командой «Виннипег Джетс».

После обмена Пьер-Люка Дюбуа теперь в составе «Вашингтона» есть ещё четыре центральных нападающих, включая Макмайкла, Хендрикса Лапьера, Дилана Строума и Ника Дауда. Главный тренер Спенсер Карбери заявил, что Макмайкл будет наиболее естественным для игры на фланге из этих пяти игроков. Клуб может считать его самым расходным материалом из всех игроков, особенно когда можно получить такого перспективного игрока, как Макгроарти.

В прошедшем сезоне НХЛ Макмайкл сыграл 84 матча за «Кэпиталз» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 34 (19+15) очка.