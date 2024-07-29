Как стало известно «Чемпионату», нападающий Алексей Макеев может продолжить карьеру в московском «Динамо» или «Авангарде».

В прошлом регулярном сезоне КХЛ 32-летний Макеев сыграл за «Автомобилист» 67 матчей, в которых набрал 31 очко — забросил 15 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего 17 игр, где он записал в свой актив пять заброшенных шайб и шесть результативных передач.

Всего в КХЛ на счету Макеева 597 матчей в регулярных чемпионатах, в которых форвард набрал 297 (145+152) очков. В плей-офф на счету нападающего 41 матч, в которых Макеев набрал 25 очков — забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач. В прошлом сезоне Макеев стал обладателем бронзовых медалей в составе «Автомобилиста».