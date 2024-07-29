Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал команды, от которых ждёт спада в следующем сезоне КХЛ. Ранее специалист назвал команды, от которых ждёт прорыва в новом сезоне.

— Кто из фаворитов может упасть и участвовать в подвальной кубковой гонке?

— Много говорится о «Тракторе», который накуролесил с тренерами. «Динамо» будет непросто без Гусева, надеюсь, стороны договорятся. Вызывает вопросы крен «Салавата Юлаева» в сторону легионеров, мне он непонятен. И продержится ли на прошлогоднем, довольно высоком уровне, «Северсталь»?

Вот мой список кандидатов на снижение. Надеюсь, с ним я ошибусь. Но в любом случае уверен, что уровень конкуренции в КХЛ будет расти. За счёт повышения или понижения в классе — это уже другой вопрос, — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в межсезонье «Трактор» пригласил канадского специалиста Бенуа Гру на должность главного тренера команды. «Салават Юлаев» подписал контракты с несколькими легионерами, которые должны стать лидерами клуба.