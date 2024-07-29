«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Войновым по обоюдному согласию

«Ак Барс» официально объявил о расторжении контракта с защитником Вячеславом Войновым по обоюдному согласию сторон. Ранее агент игрока сообщал о скором расторжении контракта. По информации СМИ, опытный игрок обороны может продолжить карьеру в нижегородском «Торпедо».

34-летний Войнов в прошлом сезоне сыграл 45 матчей, включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2».

В прошлом сезоне «Ак Барс» завершил регулярный чемпионат на четвёртом месте в таблице Восточной конференции. В плей-офф казанский клуб в первом раунде уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в серии из пяти матчей. По окончании сезона «Ак Барс» покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов, а на его место пришёл Анвар Гатиятулин.