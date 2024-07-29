В КХЛ объяснили, как контракт Ткачёва может быть не учтён под потолком зарплат «Авангарда»

Контракт форварда «Авангарда» Владимира Ткачёва, выбывшего из-за травмы на долгий срок, может быть не учтён при подсчёте потолка зарплат омского клуба в следующем сезоне. Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ, согласно пункту 5 Статьи 53 Правового регламента лиги, это произойдёт, если «Авангард» добавит Ткачёва в список травмированных до конца сезона, то есть до 31 мая.

На высвободившиеся из-под потолка средства «ястребы» смогут заключать сделки с другими игроками. Однако в том случае, если Ткачёв будет выведен из списка травмированных до 31 мая, «Авангарду» придётся принимать меры, чтобы уложиться в потолок зарплат. При этом стоит напомнить, что перезаключить с понижением суммы можно контракты только трёх игроков.

Напомним, Владимир Ткачёв является самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ. По данным «Спорт-экспресса», его заработная плата составляет 120 млн рублей в год.