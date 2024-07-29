Вратарь «Куньлуня» Константин Волков представил свой новый шлем с изображением дракона

Вратарь «Куньлуня» Константин Волков представил свой новый шлем в клубных цветах. Голкипер пополнил состав китайского клуба в текущее межсезонье. Шлем выполнен в красно-жёлтых цветах с изображением дракона.

Фото: «Куньлунь»

Фото: «Куньлунь»

В прошлом сезоне 26-летний вратарь провёл 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за московское «Динамо», в которых одержал пять побед с 88,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,6.

Всего в КХЛ Волков провёл 43 матча, в которых одержал 16 побед с 91,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,17. Вратарь перешёл в китайский клуб из московского «Динамо» в обмен на денежную компенсацию и заключил однолетнее соглашение с «Куньлунем». Китайский клуб в прошлом сезоне не сумел пробиться в плей-офф.