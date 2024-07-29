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«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым

«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым
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«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Контракт действовал до 30 апреля 2025 года.

В регулярном сезоне-2023/2024 Шмелёв провёл 45 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 28 очков с показателем полезности «+16». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний форвард сыграл три матча, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Шмелёв сыграл 614 матчей, в которых набрал 322 (120+202) очка.

Напомним, «Салават Юлаев» второй год подряд завершил свой кубковый путь в первом раунде плей-офф КХЛ, проиграв 1-4 в серии челябинскому «Трактору».

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