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Андрей Светлаков назвал переход в «Трактор» новым вызовом в своей карьере

Андрей Светлаков назвал переход в «Трактор» новым вызовом в своей карьере
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Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков заявил, что переход в челябинский клуб является для него новым вызовом. Всю профессиональную карьеру хоккеист провёл в системе ЦСКА.

— Смена клуба была сложным решением?
— Это новый этап в моей карьере, и я доволен, что это новый вызов для меня. С новыми силами в новый сезон. Другие ощущения, конечно, уезжаешь из дома в первый раз. Интересно, что будет дальше.

— С кем уже знаком из команды?
— Со многими знаком, но в основном это Артём Блажиевский, мы с ним играли ещё в «Красной Армии», Марсель Ибрагимов, Даня Юртайкин. Многих ребят знаю, — цитирует Светлакова пресс-служба «Трактора».

Светлаков – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), серебряный призёр чемпионата МХЛ (2014). В активе форварда 517 матчей в КХЛ и 197 (76+121) очков при показателе полезности «+132».

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