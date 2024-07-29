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Sports Illustrated: Драйзайтль получит минимум $ 12 млн по новому контракту с «Эдмонтоном»

Sports Illustrated: Драйзайтль получит минимум $ 12 млн по новому контракту с «Эдмонтоном»
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Нападающий Леон Драйзайтль получит минимум $ 12 млн по новому соглашению с «Эдмонтоном», сообщает Sports Illustrated. Ранее сообщалось, что продление договора с 28-летним немцем является приоритетом для менеджмента канадской команды. Текущий контракт немецкого форварда на $ 8,5 млн в год истекает по окончании сезона-2024/2025.

Ранее сообщалось, что ориентиром для нового контракта Драйзайтля может служить соглашение «Торонто» с Остоном Мэттьюсом на четыре года с кэпхитом $ 13,25 млн. «Эдмонтон» рассчитывает оставить Коннора Макдэвида с зарплатой в $ 12,5 млн за сезон самым высокооплачиваемым игроком команды.

В прошедшем регулярном чемпионате немец провёл 81 встречу, забросил 41 шайбу и отдал 65 передач, заработав 106 баллов за результативность. В плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Нападающий провёл всю карьеру в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.

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