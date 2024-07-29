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«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Максимом Сушко

«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Максимом Сушко
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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 25-летним нападающим Максимом Сушко. Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

В КХЛ Сушко провёл 140 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал 14 результативных передач. За «Сибирь» нападающий сыграл 83 матча, в которых набрал 12 очков — забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

Сушко в КХЛ выступал за минское и московское «Динамо». В прошлом сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф. По ходу регулярного сезона новосибирский клуб был оштрафован на четыре очка за нарушение регламента при заявке легионеров на матчи КХЛ. «Сибирь» превысила лимит на легионеров в четырёх матчах.

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